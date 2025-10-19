Росавиация: в двух аэропортах России ввели ограничения

Транспорт

В аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в  пресс-службе  Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)  объявило  о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.