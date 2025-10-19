Росавиация: в двух аэропортах России ввели ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.
