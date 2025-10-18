Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

сегодня в 23:42

В аэропорту Волгограда начали действовать временные ограничения на полеты самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полетов.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.

