Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Воздушная гавань не может временно принимать и отправлять гражданские самолеты.
ПВО продолжает отражать атаки БПЛА на российские города. Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.