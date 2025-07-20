Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

Транспорт

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе  «Росавиации».

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Воздушная гавань не может временно принимать и отправлять гражданские самолеты.

ПВО продолжает отражать атаки БПЛА на российские города. Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.