сегодня в 04:46

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».