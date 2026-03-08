Росавиация: в аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Краснодар („Пашковский“). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры по ограничению в аэропорту были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее несколько российских аэропортов приостановили работу в ночь с 6 на 7 марта.
