Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее сообщалось о десяти сбитых беспилотниках, летевших на столицу.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.
Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными.