Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось о десяти сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными.