Росавиация: в аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты „Внуково“, „Домодедово“ и „ Шереметьево». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

15 марта на фоне атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось сообщение о том, что международный аэропорт Шереметьево начал отправлять и принимать самолеты с согласования с соответствующими органами.

В районе аэропорта Шереметьево были введены временные меры по регулированию воздушного движения в связи с активацией плана «Ковер».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.