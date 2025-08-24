Росавиация: Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов

«… в целях обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Вечером 23 августа Пулково возобновил работу после ограничений. В субботу в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: сообщалось о задержке более 80 рейсов. Пассажиры разных рейсов ждали вылетов прямо на лестницах внутри терминала.

По словам пассажиров, несмотря на длительное ожидание, обстановка остается спокойной. Авиакомпании обеспечивают людей питьевой водой.