Росавиация ограничила работу аэропортов в двух российских регионах

Вечером 4 сентября Росавиация временно наложила запрет на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Тамбова. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Сообщение о приостановке работы двух воздушных гаваней появилось в 20:58 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

На данный момент самолеты, летевшие в Волгоград и Тамбов, не смогут приземлиться в этих воздушных гаванях. Рейсы, которые должны были вылететь по разным направлениям, перенесены. Аэропорты снова заработают, когда исчезнет угроза безопасности.

Ранее сообщалось, что Росавиация уже приостанавливала работу аэропорта в Волгограде ночью 4 сентября. Причиной также была угроза безопасности.