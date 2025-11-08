Росавиация: аэропорт Пензы возобновил работу
Аэропорт Пензы снова принимает и отправляет самолеты после снятия ограничений, пресс-службе Росавиации.
Ночью воздушная гавань временно перестала работать.
«На территории Пензенской области отменен план „Ковер“, — сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры рекомендовалось следить за онлайн-табло вылета рейсов.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.