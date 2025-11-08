Росавиация: аэропорт Пензы возобновил работу

Транспорт

Аэропорт Пензы снова принимает и отправляет самолеты после снятия ограничений, пресс-службе Росавиации.

Ночью воздушная гавань временно перестала работать.

«На территории Пензенской области отменен план „Ковер“, — сообщил губернатор региона  Олег Мельниченко в  Telegram-канале.

Отмечается, что меры были  необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры рекомендовалось следить за онлайн-табло вылета рейсов.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября  ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.

