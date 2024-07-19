Ряд улиц в центре столицы станет пешеходным на время фестиваля «Лето в Москве»

В выходные, 20 и 21 июля, четыре улицы в центре столицы станут пешеходными в связи с проведением фестиваля «Лето в Москве». Движение закроют с 6 часов 20 июля до 23:59 21 июля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение перекроют на Большой Никитской и Малой Бронной улицах, на улице Большая Дмитровка и в Газетном переулке, а также на прилегающих улицах и в переулках.

На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организуют двустороннее движение. Еще на некоторых улицах будут запрещены парковка и движение СИМ и велосипедов.

Участникам советуют добираться до фестиваля на метрополитене.