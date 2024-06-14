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Ряд улиц перекроют в столице из-за празднования Курбан-байрама 15 и 16 июня

В Москве ряд улиц 15 и 16 июня временно закроют для движения транспорта. Это связано с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Движение закроют с 23 часов 15 июня до 11 часов 16 июня по улице Дурова. Также 16 июня с 00:01 до 11 часов нельзя будет проехать по улицам Щепкина, Гиляровского, Большая Татарская, Минская.

Помимо этого, движение перекроют в переулках: Капельский и Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский и Озерковский. Еще перекроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр города.

На некоторых участках временных ограничений водители не смогут парковаться с 00:01 15 июня до окончания мероприятия.

Курбан-байрам будет отмечаться 16 июня. Праздник посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку и ее окрестности.