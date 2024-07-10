Ряд аэроэкспрессов в Шереметьево 12–13 июля отправится с Савеловского вокзала

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 12 и 13 июля будет изменен график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно: некоторые рейсы проследуют от/до Савеловского вокзала, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

12 июля после 22:36 аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Большинство рейсов из аэропорта с 21:14 также проследуют до Савеловской.

13 июля до 12:00 поезда «Аэроэкспресс» до аэропорта Шереметьево отправятся с Савеловского вокзала. При следовании из аэропорта для рейсов отправлением до 10 часов конечной остановкой также будет Савеловский вокзал.

Все остальные рейсы в указанные даты будут следовать по обычному маршруту со всеми остановками.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы №1195 курсируют до терминалов B и C, №1195D — до терминала D. Маршруты проходят по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки — 20 минут.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов и экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.