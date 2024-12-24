Резкого повышения цен на автомобили с 1 января в России не будет

Резкого повышения цен на автомобили в России с 1 января 2025 года ожидать не стоит, поскольку дилерские и дистрибьюторские склады заполнены машинами, которые еще нужно реализовать, сообщил РИАМО директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев.

Кроме того, резкого спроса на авто не ожидается, спрогнозировал эксперт.

По его мнению, есть надежда, что китайские компании будут удерживать цены на автомобили даже себе в убыток, чтобы поддержать такой объем продаж, который позволит им выполнить изначально завышенные планы на 2024–2025 годы.

«В этом году скидки и акции у китайцев были такими привлекательными, потому что внутренний рынок Китая встал из-за переизбытка предложения, и они начали активнее сбывать машины на внешних рынках. Наш покупатель доволен, потому что наконец-то снова стало возможным торговаться в салонах о скидке до 15% от изначальной цены», — заявил Матвеев.