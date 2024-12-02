Режим работы светофоров оптимизировали в 4 городах Подмосковья

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали работу семи светофорных объектов в четырех городах за прошедшую неделю. Работы провели в Егорьевске, Истре, Люберцах и Мытищах, чтобы ликвидировать заторы и увеличить пропускную способность участков дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Егорьевске увеличили время работы пешеходного светофора, расположенного на пересечении улиц Антипова и Победы. В Истре синхронизировали сразу четыре светофора на Волоколамском шоссе: 52-м км, 53-м км и 54-м км и пересечении шоссе и проспекта Генерала Белобородова.

В Люберцах на ул. Смирновской организовали шлюз для пассажирского транспорта, чтобы дать приоритет движению автобусов, которые едут по выделенке от станции через Октябрьский проспект. Для удобства было уменьшено время ожидания зеленого сигнала с 210 до 80 секунд. А в Мытищах увеличили время проезда на 10 секунд по проспекту Астрахова, скорректировав режим работы светофора на пересечении проспекта с ул. Колпакова.

В ведомстве отметили, что точечная настройка светофоров позволяет увеличить пропускную способность перекрестков и участков дорог на 10-15%. Специалисты регулярно проводят мониторинг и вносят необходимые корректировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.