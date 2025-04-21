Режим работы семи светофоров в Подмосковье скорректировали за неделю

Специалисты центра безопасности дорожного движения скорректировали режим работы семи светофорных объектов за минувшую неделю. Работы провели в Ленинском округе и Мытищах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В деревне Горки Ленинского округа на Каширском шоссе установили новый светофор с вызывными кнопками для пешеходов недалеко от остановки «Горки-1».

А в городе Мытищи изменили режим работы шести соседних светофоров на Волковском шоссе и синхронизировали их — работы провели на светофорных объектах у пожарной части, остановок «ТЭЦ-Северная», «Волковское кладбище», «Пироговский лесопарк», а также на пересечениях шоссе с улицами Колпакова и Мира.

Работы по оптимизации движения на дорогах Подмосковья продолжаются. Благодаря постоянной работе специалистов на 10-15% повышается пропускная способность участков дорог и снижается вероятность потенциальных заторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.