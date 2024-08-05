Режим работы пяти светофоров оптимизировали в Подмосковье

В рамках работ по ликвидации пробок и оптимизации движения специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы пяти светофоров за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели в Мытищах, Серпухове, Чехове и во Фрязине.

Увеличили время ожидания для пешеходов в часы пик утром и вечером, а также синхронизировали два светофора в Мытищах, расположенных на Волковском шоссе у остановок «Пироговский лесопарк» и «Волковское кладбище» — таким образом получилось увеличить время проезда по прямому ходу шоссе. В Серпухове на пересечении проезда Мишина и улицы Советской увеличили время работы пешеходной фазы. Во Фрязине на светофоре, расположенном на пересечении проспекта Мира и ул. Луговой между остановками «Дачная», добавили фазу «красный всем» на 3 секунды перед пешеходной фазой. А в Чехове вблизи д. Манушкино увеличили время выезда с ул. Кулаковская Горка на Старосимферопольское шоссе.

Корректировка режимов работы светофорных объектов позволила оптимизировать движение как автомобилистов, так и пешеходов, а также снизить вероятность заторов в часы пик. Работы продолжаются, специалисты мониторят участки и при необходимости вносят изменения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.