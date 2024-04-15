Режим работы 8 светофоров скорректировали в Подмосковье за прошедшую неделю

За минувшую неделю специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы 8 светофорных объектов. Работы по оптимизации движения и ликвидации пробок провели во Фрязине, Серпухове, Лобне и Солнечногорске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На пяти перекрестках Фряновского шоссе во Фрязине синхронизировали сразу пять светофоров в сторону области — это пересечения с проездами Десантников, Окружным, ул. Фабричной и у остановки «Гребнево». Работа будет продолжена — после мониторинга добавится синхронизация светофоров по направлению из области и проведены дополнительные корректировки.

В Лобне увеличили время поворота с ул. Ленина на ул. Краснополянскую, изменив режим работы светофора. А в Солнечногорске увеличили выезд с ул. Староандреевской на Жилинскую. В деревне Калиново в Серпухове увеличили время проезда по прямому ходу дороги, скорректировав режим светофора у остановки «Овощная база».

Точечная корректировка оптимизирует движение и позволяет повысить пропускную способность дороги на 10-15%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.