Реутов вошел в топ-10 по количеству зарядок на электрозаправочных станциях

Электрозаправочная станция, расположенная в городском округе Реутов (Московская кольцевая автодорога, владение № 5), заняла четвертое место в рейтинге по количеству заправочных сессий в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реутов продолжает укреплять свои позиции в развитии инфраструктуры для электротранспорта. Город уже входит в число лидеров среди городов Подмосковья по доступности зарядных станций. Так, в 2024 году здесь начали работу две новые «быстрые» электрозаправочные станции мощностью 150 кВт. Они расположены на улице Ленина, дом 27, и на улице Октября, дом 14. Эти ЭЗС позволяют полностью зарядить автомобиль всего за 20–40 минут, что делает их в 10 раз быстрее станций старого поколения. Пользоваться ими могут все владельцы электромобилей через специальное мобильное приложение.

В настоящее время в регионе функционирует порядка 600 ЭЗС. Быстрое развитие электротранспортной сети делает Реутов и весь регион удобным и перспективным местом для владельцев электромобилей, что способствует не только улучшению экологической ситуации, но и поддержке современных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.