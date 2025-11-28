сегодня в 18:27

Ремонт путепровода на трассе А-108 в Подмосковье завершен досрочно

На 250-м км федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» досрочно завершили планово-предупредительные работы на путепроводе через железную дорогу в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В ходе выполнения работ дорожники восстановили пролетное строение, сопряжения и гидроизоляцию на сооружении. Уложили новое покрытие на проезжей части и обновили систему водоотведения. Для повышения безопасности дорожного движения установили новое барьерное ограждение.

По условиям госконтракта, завершить работы планировалось во II квартале 2026 года, однако подрядчик выполнил ремонт раньше установленного срока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.