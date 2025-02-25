Ремонт и обслуживание: эксперт рассказал о минусах автомобилей с вариатором

«Первый минус вариатора — ремонт и обслуживание такой коробки обойдется недешево. То есть сами трансмиссионные жидкости дороже, а производить замену нужно чаще, чем на „автомате“ с гидротрансформатором», — рассказал эксперт.

По его словам, масло в вариаторе придется менять каждые 20-25 тысяч километров пробега, а также обращать больше внимания на перегрев: такие авто особенно к нему чувствительны. Вариатор будет хуже работать на жаре и в пробках.

Кроме того, машины с вариатором будут медленнее набирать скорость, им необходима плавность при разгоне.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начнут действовать новые правила постановки автомобилей на учет. Теперь можно будет не покупать полис для машин без номеров, но наличие ОСАГО все еще обязательно.