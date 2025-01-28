Ремонт дорожных знаков проведен в 12 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 15 региональных дорогах в 12 городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорожники отремонтировали знаки, расположенные в черте городов на ул. Волковской в Люберцах, ул. Текстилей в Ногинске, ул. Антипова в Егорьевске, ул. Подольской в Подольске, ул. Хлебозаводской в Ивантеевке, ул. Михалевича в Раменском, а также на улицах Индустриальной и Акри в Ступине, улицах Наркомвод и Мясящиева в Жуковском.

Также ремонт знаков провели и на дорогах в малых населенных пунктах на ул. Шоссейной в селе Быково Раменского округа, ул. Ленинской в деревне Щельпино г. о. Воскресенск, ул. Центральной в деревне Софийское г. о. Лотошино, ул. Большой в поселке городского типа Столбовая г. о. Чехов, а также в г. о. Мытищи на ул. Тарасавской в деревне Коргашино и на дороге в деревне Сумароково.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками Мосавтодора еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.