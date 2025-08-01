Ремонт дорожных знаков проведен в 12 округах Подмосковья

В рамках работ по летнему содержанию на региональных дорогах специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в 12 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на пяти дорогах в черте городов: улице Вертлинской в Солнечногорске, улице Акуловской в Одинцове, Новом шоссе в Долгопрудном, улице Центральной в Щёлкове и улице Парковой в Лыткарине.

А в малых населенных пунктах работы провели на семи дорогах: улице Гагарина в деревне Кузнецово Раменского округа, улице Центральной в селе Юрасово г. о. Воскресенск, улице Дачной в деревне Ерново м. о. Зарайск, улице Главной в поселке городского типа Черкизово Пушкинского округа, Осташковском шоссе в деревне Подрезово г. о. Мытищи, Кореневском шоссе в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы и улице Кирова в поселке городского типа Большие Дворы Павлово-Посадского округа.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Особое внимание дорожники уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.