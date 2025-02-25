Ремонт дорожных знаков проведен в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах в 10 округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожники привели в нормативное состояние знаки на дорогах в черте городов: ул. Ямской в Волоколамске, Борисовском шоссе в Серпухове, Озерском шоссе в Коломне, ул. Большевик в Шатуре, ул. 9 Январе в Егорьевске, ул. Наркомвод в Жуковском, Вишняковском шоссе в Балашихе и Октябрьском проспекте в Люберцах.

Ремонт знаков провели и в малых населенных пункта: на ул. Вокзальной в поселке Фруктовая г. о. Луховицы, на Осташковском шоссе в деревне Болтино г. о. Мытищи, на ул. Колхозной в поселке Егорово г. о. Люберцы.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.