Ремонт дороги завершили в деревне Меленки

В деревне Меленки городского округа Солнечногорск проведен ремонт дороги и открыт дополнительный проезд у кладбища, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван вместе с уполномоченным главой по территориальному округу Кривцовское Евгенией Атаевой и активными жителями проверили качество выполненных работ.

Особое внимание уделили состоянию отремонтированного участка, а также проблемам, связанным с оставшимися работами.

«В ходе встречи ответили на вопросы жителей, особенно вызывала волнение неотремонтированная часть дороги. Пока проведем грейдирование и далее будем включать в план работ на следующий год. Выявили ряд недочетов, а именно растущий борщевик на поле, информацию оперативно направили в работу для устранения замечаний», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Помимо оценки ремонта дороги, местным жителям рассказали, что силами подрядной организации была проведена отсыпка асфальтовой крошкой парковочного пространства на кладбище.

Завершая мероприятие, участники обсудили необходимость дальнейшей совместной работы над выявленными вопросами и запланировали повторное собрание с привлечением профильных специалистов и представителей общественности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.