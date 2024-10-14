Ремонт дороги завершен в Богородском округе

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В Ногинске проведен ремонт муниципальной автомобильной дороги на ул. Поселковой. Данная дорога имела неудовлетворительное состояние. Из-за повышенной интенсивности движения на нее поступало большое количество жалоб, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Были проведены работы по полной замене покрытия. На объекте было задействовано 5 человек, 3 катка, 1 асфальтоукладчик, 7 самосвалов с асфальтом.

На следующей неделе планируется нанесение горизонтальной разметки.

Работы проводились в рамках реализации Государственной программы МО «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 гг.».

В план ремонта на 2024 год вошли 44 муниципальные автомобильные дороги. В настоящее время основная программа ремонта автомобильных дорог на территории Богородского округа завершена. Площадь ремонта составила более 140 тыс. кв. метров, протяженность — более 30 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.