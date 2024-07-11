Ремонт дороги по улице Советская в Электрогорске завершат в августе

В Электрогорске продолжается ремонт дороги по ул. Советская. В летний период ГБУ «Мосавтодор» отремонтируют два участка, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского горокруга.

Сейчас завершено фрезерование участка, протяженностью 1,850 км, от Горьковского шоссе до заправки «General Fueller». До 20 июля будут завершены работы по укладке покрытия. После чего начнутся работы на участке Васютино-Электрогорск, протяженностью 4,095 км. Ориентировочный срок завершения — конец августа.

В Павлово-Посадском городском округе, планом работ по ремонту муниципальных дорог в 2024 году, предусмотрен ремонт 16 дорог протяженностью 16,28 км. В настоящее время завершены работы на 11 объектах, протяженностью 11,21 км.

Ранее было открыто движение по автомобильной дороге на улице Кирова города Павловский Посад. Автобусное движение восстановлено со 2 июля 2024 года.

«Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева и Вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина за возможность модернизации водоснабжения одной из наших центральных улиц, ремонта сетей и восстановления благоустройства дорожного покрытия», — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.