Ремонт дорог в ЖК «Римский квартал» активно продолжается в Ленинском округе

В Ленинском округе в ЖК «Римский квартал» активно ведутся работы по реконструкции участка Проектируемого проезда № 5539 — от пересечения с улицей Вишневой до пешеходной зоны у дома № 1 по 6-му Березовому проезду. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Дорога на реконструируемом участке вместо двухполосной станет шире в два раза — она будет четырехполосной, по две в каждую сторону. Кроме того, здесь уже установлены две новые современные остановки, чтобы жители могли с комфортом ожидать общественный транспорт. Остановочные пункты будут укомплектованы необходимыми знаками дорожного движения с соответствующей разметкой. Также здесь заменят бордюрный камень, обустроят тротуар и установят опоры освещения с энергосберегающими лампами», — сказал директор проекта ЖК «Римский» Алексей Осипов.

Он добавил, что после завершения строительных работ территория вдоль дороги будет благоустроена и озеленена.

Площадь ремонта составит 5675 кв. м. Реконструкция дороги по планам завершится до конца августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.