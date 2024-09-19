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Ремонт дорог в Серпухове специалисты планируют завершить до 30 сентября

В этом году в Серпухове выполняется большой объем работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры. Глава муниципалитета Сергей Никитенко проверил ход работ на улице Российской, где обустраивается тротуар и парковочное пространство на 10 машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент проведена отсыпка щебнем, установлены бордюры вдоль дороги.

На этой неделе специалисты приступят к устройству нового асфальтового покрытия. Параллельно с этим будет проводиться замена бортового камня, что повышает износостойкость дорог.

Помимо рабочих, на объекте задействована строительная техника: тракторы, экскаваторы и грузовые автомобили.

«Стремимся к тому, чтобы процесс ремонта проходил максимально быстро и качественно. Проверка работ выполняется на ежедневной основе», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Подрядчик планирует завершить работы до 30 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.