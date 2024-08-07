Ремонт дорог в Кашире произведен на площади 14,5 тыс кв метров за 2024 год

В городском округе Кашира ведутся плановые работы по ремонту муниципальных дорог. На данный момент полностью отремонтировали дорогу и тротуары на улице Советской в Ожерелье. На одном из участков на улице Новокаширской в Кашире-2 и на Осином переулке в Кашире-1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также завершили работы по капитальному ремонту ул. Большой Посадский переулок, ул. Андреева, ул. Солнечная, ул. Весенняя. Окончание работ по капитальному ремонту планируется завершить в срок до 30 сентября.

Всего в этом году текущий ремонт дорог в городском округе Кашира произведен на площади 14,5 тысяч квадратных метров. На более чем 45 тысяч квадратных метрах дорог будет проведен капитальный ремонт с переходным типом покрытия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.