сегодня в 12:50

Ремонт дорог обсудили в Павловском Посаде с жителями

В Павловском Посаде продолжаются встречи с жителями в рамках пеших обходов территорий и проверки выполнения поручений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов встретился с жителями частного сектора по улице Лукина.

«Обращение граждан касалось ремонта дорожного полотна. Данные работы подрядной организацией были проведены, но у жильцов остались вопросы по тротуару, примыкающему с улицы Свердлова. В рамках ремонтных работ дорожного полотна улицы Свердлова замечания жителей будут устранены», — отметил Филипп Ефанов.

Также в ходе обхода территорий первый заместитель главы округа встретился с павловопосадцами, обратившимися с вопросом ямочного ремонта улицы Орджоникидзе.

«Сотрудникам ДРСУ даны поручения по приведению дороги в нормативное состояние до 9-го июня», — сказал Ефанов.

Напоминаем, что задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе и что, по их мнению, важно менять», — сказал Воробьев.