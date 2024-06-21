Ремонт асфальта начался во дворах микрорайона Купелинка в Ленинском округе

В Северном квартале микрорайона Купелинка в Ленинском городском округе приступили к выполнению норматива по модернизации асфальтобетонного покрытия дворовых территорий на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ремонт асфальта будет произведен во дворе домов 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 в Северном квартале. Рабочие уже приступили к демонтажу старого бордюрного камня. На площадку начали завозить стройматериалы. Новый асфальт во дворе появится в течение лета», — сказал главный инженер муниципального предприятия «Благоустройство» Сергей Рыбин.

Также работы по замене асфальта ведутся во дворе домов 68-80 по улице Школьной в Видном.

В 2024 году в Ленинском городском округе в рамках программы комплексного благоустройства приведут в порядок 12 придомовых территорий. Перечень работ в каждом из них определяется индивидуально по согласованию с жителями, исходя из объема финансирования и состояния конкретных элементов. Это может быть замена асфальта, модернизация контейнерных и детских игровых площадок, освещения, а также дополнительное озеленение. Весь объем благоустройства, запланированный на текущий год, завершится до конца летнего сезона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.