Рекордная пробка длиной 22 км образовалась на Крымском мосту

Около 1700 автомобилей стоят в рекордной пробке на Крымском мосту со стороны Тамани, сообщает Mash .

Ожидание в очереди составляет около трех часов. Всего пробка растянулась на 22 км.

Таким образом, эта пробка стала рекордной по длине за все семь лет с момента открытия Крымского моста. При этом со стороны Керчи очереди не наблюдается.

Предыдущий рекорд по длине пробки на мосту был установлен в прошлом году. Тогда очередь растянулась на 17 км.

Похожая ситуация складывалась неделю назад. Тогда 1015 транспортных средств стояли в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани.