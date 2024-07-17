сегодня в 22:17

Реконструкцию платформ на станции Вохна в Павловском Посаде завершат этим летом

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит, в ходе которого проконсультировали строителей, осуществляющих реконструкцию железнодорожных платформ остановочного пункта Вохна в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь с июля 2023 года ведутся работы по модернизации железнодорожной станции. В ходе реконструкции уже заменены старые ж/д платформы середины прошлого века длиной 258 м на новые, смонтированы навесы. На платформах установлены информационные стойки и стойки экстренной связи.

Станции оборудованы пандусами для удобства маломобильных групп населения. Кроме того, здесь предусмотрена система оповещения с помощью громкоговорителей. Также для удобства пассажиров на одной из платформ установлена модульная билетная касса.

Завершить все работы планируется уже этим летом. На сегодняшний день инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 95% общей строительной готовности объекта, строители ведут работы по благоустройству прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.