Реконструкцию Ленинградского вокзала в Москве планируют завершить в этом году

В текущем году власти Москвы планируют завершить комплексное обновление Ленинградского вокзала, сообщается на сайте mos.ru .

Как отметил мэр города Сергей Собянин, в прошлом году в мегаполисе проделана большая работа по развитию железнодорожного транспорта. Она продолжится и в 2026 году.

В 2025 году построили и реконструировали несколько городских вокзалов (МГВ). Среди них Щербинка, Курская и Петровско-Разумовская, который находятся на Московских центральных диаметрах.

Также в 2026 году продолжатся работы по строительству и реконструкции МГВ Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая и Царицыно.

Помимо этого, столичное правительство поддержит проекты комплексной модернизации 10 московских станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. В программу работ на 2026–2027 годы включили: четыре станции Ярославского направления (Маленковская, Яуза, Лосиноостровская и Лось), шесть станций Павелецкого направления (Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская и Дербеневская).

Кроме того, в планах обновить подвижной состав на Ярославском направлении. В этом году закупят 11 новых электричек.

