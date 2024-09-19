Реконструкция участка Каширского шоссе завершается в Ленинском округе

На территории Ленинского округа продолжаются работы по реконструкции Каширского шоссе на участке 0—4,4 км, в рамках которого строятся новые съезды и развязки. На первом этапе реализации проекта идет возведение разворотной эстакады, на которой завершается монтаж пролетного строения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ориентировочный срок окончания работ на эстакаде — начало ноября текущего года. Бригады на площадке работают без выходных, задействованы свыше 20 единиц спецтехники и порядка 50 человек. На сегодняшний день уже целиком отсыпаны съезды, ведется отсыпка подходов — конусов путепровода № 1. Сам путепровод состоит из сталежелезобетонного пролетного строения. Главные балки смонтированы, сейчас выполняется устройство диафрагм и армирование пролетного строения», — сказал главный инженер компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Антона Русовского.

Реконструкция Каширского шоссе — долгожданное решение для жителей Ленинского городского округа. Для многих населенных пунктов муниципалитета дорога является единственным удобным выездом в сторону Москвы, однако из-за постоянных заторов люди вынуждены тратить много времени в пути. Проект находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его реализация призвана увеличить пропускную способность «Каширки» на 25-30%.

На втором этапе реконструкции планируется построить два путепровода: через Каширское шоссе и через трассу А—105.

В начале сентября было открыто движение по бессветофорному правоповоротному съезду с Володарского шоссе на Каширское, что позволило разгрузить один из самых сложных перекрестков на территории Ленинского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.