Реконструкция станции Железнодорожная в Балашихе завершена на 65%

В Балашихе продолжается второй этап реконструкции станции Железнодорожная. Сейчас общая готовность станции составляет 65%. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Первый этап реконструкции завершили в сентябре прошлого года.

В рамках второго этапа уже выполнены работы по устройству фундамента северного павильона и переустройству коммуникаций в районе платформы № 3.

В настоящее время ведутся работы по возведению надфундаментной части северного вестибюля, а также по устройству платформы № 3 и схода на нее. Кроме того, демонтируют действующую платформу № 4.

После окончания реконструкции на станции будут обустроены 4 новых платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс площадью более 5 тыс. кв. метров. Который будет оборудован 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан.

Станция Железнодорожная является одной из самых загруженных станций в Подмосковье. Ежедневно ей пользуются более 60 тысяч пассажиров. На время строительства для прохода пешеходов на платформы возвели временный пешеходный мост с турникетными павильонами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.