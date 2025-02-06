Реконструкция Носовихинского шоссе в Балашихе начнется в 2025 году

Носовихинское шоссе в Балашихе будет расширено до четырех полос, а с учетом съездов — до шести. В рамках реконструкции появятся четыре подземных пешеходных перехода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря этому жители смогут без длительного ожидания пересекать шоссе, а автомобилисты — двигаться без дополнительных остановок. Все это разделит пешеходный и транспортный потоки, увеличит пропускную способность дороги, а также создаст комфортную среду для жителей Балашихи.

Леоновское шоссе также планируют реконструировать. Проектирование завершено и прошло экспертизу. Здесь появится четырехполосное движение. Туннель в микрорайоне Кучино сохранится, а ближе к реке Пехорка появится еще один 4-х полосный туннель под железной дорогой.

В рамках реконструкции Носовихинского шоссе обновят участок от микрорайона Кучино до деревни Черное. Помимо этого, идут работы по проектированию моста в районе платформ Черное и Заря.

«В районе платформ Черное и Заря есть достаточно неудобный переезд. Мы активно ведем работу с подрядчиком, планируем в первом полугодии завершить проектирование, пройти экспертизу и уже во втором полугодии 2025 года перейти к строительству. И у нас наконец-то этот путепровод будет в двух уровнях, пробки останутся в прошлом», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев.

После модернизации транспортной системы округа в южной части Балашихи можно будет легко добраться от Носовихинского шоссе до Южно-Лыткаринской автодороги, трассы М-12 и Московского скоростного диаметра.

Это станет возможно благодаря:

продлению улицы Главной вдоль Ольгинского лесопарка до Пригородной улицы,

продлению улицы Струве до Рождественской улицы,

реконструкции Шестой, Пролетарской и Автозаводской улиц,

строительству в микрорайоне Центр-2 улицы Васильева и Проектируемого проезда с выездом на Пригородную улицу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.