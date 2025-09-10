Реконструкция Каширского шоссе в Ленинском округе идет полным ходом

В Ленинском округе продолжается масштабная реконструкция Каширского шоссе, направленная на увеличение пропускной способности трассы и улучшение транспортной доступности в регионе. Работы охватывают третий и четвертый этапы проекта. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«На данный момент работы по созданию основной трассы, боковых проездов и съездов перешли в активную стадию. Сейчас специалисты занимаются земляными работами, созданием дорожного полотна, установкой бордюров и обустройством пешеходных тротуаров. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, строится эстакада основного хода, разворотная петля и два из трех запланированных подземных пешеходных переходов. Также проводится перенос кабельных линий и прокладка системы ливневой канализации», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Дмитрия Куркина.

Уточняется, что окончание всех работ намечено на конец 2026 года. Ожидается, что после завершения реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 50%, что позволит значительно снизить транспортную загруженность и улучшить транспортную доступность в Ленинском округе.

Ранее сообщалось, что осенью планируется открыть еще два участка масштабного проекта «Южно-Лыткаринская автодорога», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации и Губернатора Андрея Воробьева: от Каширского шоссе до А-105, что ускорит путь из Видного в аэропорт Домодедово на 20 минут, и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.