Рекламу и вандальные надписи удалили на остановках в 9 округах Подмосковья

На объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 14 региональных дорогах в девяти округах, специалисты Мосавтодора ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От вандальных надписей очистили остановочные павильоны на улице Мира в Можайске, улице Пушкина в поселке Томилино округа Люберцы, на Лихачевском проспекте в Долгопрудном и на 2-й Вокзальной улице в Домодедове. А на остановке «Кавезино» в Пушкино ликвидировали несанкционированную рекламу. Помимо того, очистили дорожные знаки от рекламы и граффити на Октябрьском проспекте в городе Зарайск на Октябрьской улице и на улице Полевой в городе Фрязине.

В Богородском округе провели комплекс работ: убрали незаконную рекламу с павильонов на улице Карла Маркса в деревне белая, на остановке «Фермер» у КП Колонтаевские усадьбы и на дороге в деревне Каменки-Дранишниково, привели в нормативное состояние дорожные знаки на Бисеровском шоссе и на улице Советской Конституции в Ногинске. В Балашихе ликвидировали вандальные надписи на остановках на Носовихинском шоссе и убрали рекламу с ограждений на улице Железнодорожной.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.