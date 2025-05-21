Реклама в транспорте привлекает абитуриентов в период поступления

Пассажир проводит в пути в среднем 20 минут, не отвлекаясь на другие источники информации. Динамичное изображение на экранах удерживает внимание, а уровень запоминаемости рекламы достигает 67%.

Реклама помогает вузам и колледжам оперативно привлекать внимание к дням открытых дверей, срокам подачи документов и новым программам. Плюс — возможность геотаргетинга, быстрая замена креативов за 30 минут, онлайн-контроль и высокий уровень доверия: реклама в реальном пространстве воспринимается серьезнее, чем онлайн-объявления.

Летом важно быть на виду — именно в это время абитуриенты принимают решения. Транзитная реклама усиливает эффект digital-кампаний, помогая охватить аудиторию в разных каналах, «Трансмедиа» помогает сделать приемную кампанию наиболее успешной.

Реклама. ООО «Трансмедиа»