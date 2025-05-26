Рейсы из Турции в Москву снова отменяют: какая обстановка в аэропортах столицы

Ограничения, которые вводились в авиагаванях Центральной России в ночь на 26 мая, повлияли в том числе на работу аэропортов Внуково, Жуковский и Домодедово. Из-за этого авиакомпания Turkish Airlines вновь отменила рейсы в Москву, сообщается на сайте «Ассоциации Туроператоров» (АТОР).

С полуночи 26 мая примерно треть рейсов аэропорта Внуково отменили или задержали на прилет более чем на час. Отмене подверглись рейсы «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) из Баку, Turkish Airlines из Антальи и Стамбула, а также компании Qanot Sharq из Ташкента. Кроме того, отменены рейсы на вылет в Стамбул, Анталью, Бодрум (все — Turkish Airlines) и в Баку (AZAL).

Туроператоры рекомендовали клиентам ждать появления официальной информации о новых расписаниях.

Гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная также обратила внимание, что иногда компания Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо его задержки. По ее словам, это объясняется техническими причинами.

«Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования», — добавила она.

Тем временем российские военные отразили новую атаку украинских БПЛА на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.