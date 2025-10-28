Рейды по соблюдению правил безопасности на железной дороге продолжаются в Домодедово

В городском округе Домодедово регулярно проводятся рейды по соблюдению правил безопасности на железной дороге. На этот раз проверка прошла на станции Востряково, которая была выбрана не случайно, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Игоря Лебедева, главного инспектора управления дорожной транспортной инфраструктуры Домодедово, в этом году здесь произошло два наезда на людей с летальным исходом: «Произошел один случай на пешеходном переходе в результате несоблюдения правил, женщина погибла, переходила на красный сигнал светофора. И второй случай совсем недавно, в этом месяце. На платформе № 1 мужчина каким-то образом оказался на путях и был сбит проходящим поездом».

Эти трагедии подчеркивают важность бдительности и аккуратности вблизи железнодорожных путей. В дополнение к беседам с жителями и раздаче памяток, администрация округа принимает другие профилактические меры. «Мы сейчас проводим работу на железной дороге. Оборудуем змейки, подходы к пешеходным переходам», — сообщил Лебедев.

Змейки — это зигзагообразные ограждения на пешеходных переходах, задача которых — вынуждать людей замедлить ход и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Также ведется установка камер видеонаблюдения, которые помогут фиксировать нарушения и лица нарушителей. Игорь Лебедев добавил: «Уже как два года действует штраф около полутора тысяч рублей за нарушение правил перехода. Если раньше он был 100 рублей, то сейчас его подняли, и планка эта очень существенна».

Усиление разъяснительной работы среди молодежи также остается важным направлением. Инспектор по делам несовершеннолетних Ахин Агаев отметил: «По отношению к прошлому году, зацеперов стало очень много. Каждый день мы находимся на линии и проводим лекции о безопасности на железной дороге».

Трагические цифры говорят сами за себя. Игорь Лебедев отметил, что в этом году в городском округе Домодедово в результате нарушений на железной дороге погибли 9 человек. «Эта цифра — тревожный сигнал. Каждый из нас несет ответственность за свою безопасность. Только соблюдая правила и внимательно относясь к окружающей обстановке, мы можем снизить количество трагедий на железной дороге», — подытожил Лебедев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.