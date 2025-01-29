Рейды по безопасности на железной дороге прошли в Мытищах

На железнодорожной инфраструктуре городского округа Мытищи на регулярной основе проходят рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Сотрудники администрации округа и представители Центральной пригородной пассажирской компании провели беседы с пассажирами с раздачей наглядного агитационного материала. В ходе рейда проведена профилактическая работа по предупреждению травматизма на железнодорожной инфраструктуре, сообщает пресс-служба администрации округа.

Важно помнить, что железная дорога — зона повышенной опасности. Находясь на ее территории, необходимо соблюдать правила безопасного поведения. Соблюдая простые правила, можно избежать многих неприятностей и сохранить здоровье и жизнь себе и своим близким.

Такие совместные усилия властей и транспортных организаций играют важную роль в создании безопасной и комфортной среды для всех пассажиров, пользующихся услугами железнодорожного транспорта в городском округе Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.