Рейды по безопасности на железной дороге продолжаются в Мытищах

На железнодорожной инфраструктуре городского округа Мытищи на регулярной основе проходят рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе рейда проведена профилактическая работа по предупреждению травматизма на железнодорожной инфраструктуре. Регулярные рейды по безопасности на железнодорожной инфраструктуре городского округа Мытищи являются важной составляющей комплексной системы мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Благодаря совместным усилиям администрации округа, правоохранительных органов и волонтеров, удается повысить осведомленность населения о правилах поведения на железной дороге, пресекать правонарушения и, в конечном итоге, снизить риск травматизма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.