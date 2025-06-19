Рейд с участием мотоциклистов прошел в Балашихе

Рейд с участием мотоциклистов прошел на Щелковском шоссе. В ходе мероприятия инспекторы проверили документы у обладателей «железных коней», а также вручили им памятки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Всего в операции «Мотоциклист» на этот раз приняли участие около 20 водителей. Для каждого из них такая встреча с инспекторами отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинпекции Балашихи и сотрудниками пятого батальона оказалось приятной — за рейд не выявлено ни одного нарушения ПДД. Водителям и пассажирам мототранспорта напомнили о важности использования шлемов и специальной защитной экипировки.

«Залогом безаварийных поездок являются соблюдение скоростного режима, недопущение выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, резких перестроений, а также внимательность и осторожность. Взрослым необходимо помнить о безопасности юных участников дорожного движения и не допускать фактов управления детьми мотоциклами, мопедами, квадроциклами и другой мототехникой», — сказала старший инспектор отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» Анастасия Климкина.

Во время рейда сотрудники ДПС успели поговорить о дорожной безопасности и с пешеходами. А помогали им в этом деле активисты регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.