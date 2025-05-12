Рейд по профилактике травматизма на железной дороге провели на станции Есенинская

На станции Есенинская состоялся очередной профилактический рейд с целью предупреждения травмирования жителей на объектах железнодорожного транспорта. В мероприятии приняли участие представители администрации округа, ОАО «РЖД», ЦППК, линейной полиции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Волонтеры еще раз напомнили пассажирам о правилах безопасности при переходе железнодорожных путей и безопасном поведении на объектах ж/д инфраструктуры. Жителям ближайших поселков и пассажирам МЦД-3 раздали соответствующие памятки.

«Сегодня мы проводим очередной рейд на обстановочном пункте Есенинская Рязанского направления Московской железной дороги.Целью рейда является напоминание жителям и гостям Раменского муниципального округа о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры. Данный переход характеризуется тем, что он единственный на МЦД-3 в округе, не имеющий световой и звуковой сигнализации. Поэтому здесь часто происходят случаи смертельного травмирования. Так, 26 и 28 апреля на данном переходе погибли две женщины, которые нарушили правила перехода, не убедились в отсутствии приближающегося подвижного застава, и были смертельно травмированы проходящими электропоездами», — рассказал главный эксперт сектора транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского муниципального округа Виталий Кубраков

Станция Есенинская находится в стародачном месте. В летний период здесь проживает много людей, которые пересекают ж/д переезд по настилу. Перед тем, как перейти пути необходимо убедиться в отсутствии подвижного состава и только после этого переходить. Детей необходимо держать за руку. Велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности переводить в руках.

Подобные рейды в Раменском округе проводят регулярно, чтобы снизить уровень травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры в Раменском муниципальном округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.