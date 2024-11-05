Рейд «Нетрезвый водитель» проходит в Павловском Посаде

Сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа 3 ноября провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При отсутствии признаков опьянения, с автолюбителями были проведены профилактические беседы и розданы тематические листовки. За время рейда нарушений не выявлено.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная.

Также сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа сообщают, что на протяжении всей недели, с 4 по 10 ноября будет проходить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ДПС проведут рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

По фактам совершения правонарушений (управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях Правил дорожного движения), вы можете обратиться по телефону 8(49643)2-33-75 — дежурная часть ОМВД России «Павлово-Посадский».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело - с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение - систему «Безопасный регион», - подчеркнул Воробьев.