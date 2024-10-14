Речные маршруты в Коломне и Серпухове завершили работу в 2024 году

В Московской области два речных маршрута в Коломне и Серпухове завершили работу, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В Коломне и Серпухове завершился сезон речной навигации. В этом году пассажиропоток на них вырос — с начала сезона этими двумя маршрутами воспользовалось порядка 18 тысяч пассажиров, что в 1,5 раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Работу продолжает речной маршрут в Лыткарине», — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего с начала сезона тремя речными маршрутами воспользовались более 36,6 тысячи пассажиров Подмосковья.

В ведомстве отметили, что теплоход «Стриж-7» в Лыткарине совершит свой последний рейс 20 ноября.

Следующий сезон речной навигации стартует 1 мая 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.