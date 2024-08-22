Речной маршрут из Ленинского округа стал самым востребованным в Подмосковье

В Подмосковье свыше 22 тысяч человек воспользовались речными маршрутами с начала сезона навигации. Более половины из них — 12 тысяч пассажиров — проехали от причала в деревне Андреевское Ленинского городского округа на противоположный берег реки Москвы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот маршрут стал самым востребованным в регионе в текущем году.

«По данному маршруту ходит катер „Стриж“. Он обеспечивает наиболее удобное транспортное сообщение с городом Лыткарино. Это направление востребовано среди жителей деревень Андреевское, Богданиха, села Молоково и других населенных пунктов юго-восточной части Ленинского округа. Оплатить проезд на катере можно наличными, банковскими и транспортными картами „Стрелка“, как на любом другом общественном транспорте Московской области», — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заместителя главы Ленинского округа Андрея Пальтова.

Несколько лет назад люди вынуждены были спускаться к пирсу по траве и ветхим деревянным настилам. По просьбе местных жителей коммунальные службы Ленинского округа привели пирс в деревне Андреевское в порядок — сделали удобный подход, построили лестницу с перилами, оборудовали остановочный павильон. В результате спуск к посадке на катер стал более комфортным и безопасным, что также способствовало росту популярности данного способа перемещения.

Уточняется, что навигация по указанному маршруту в 2024 году продолжится до 20 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.