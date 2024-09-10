Разноуровневый надземный пешеходный переход построят в Люберцах в 2025 году

В 2025 году в поселке Малаховка городского округа Люберцы завершат строительство разноуровневый надземный пешеходный переход между улицей 1-я Первомайской и Новым проспектом, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2025 году будет построен новый разноуровневый надземный пешеходный переход между улицей 1-я Первомайской и Новым проспектом в поселке Малаховка. Его возведение позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу, у жителей будет безопасная, комфортная альтернатива. Новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Он пояснил, что в Малаховке надземный переход будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Остекление будет выполнено из специального ударопрочного стекла — триплекса. В рамках строительства объекта предполагается обустройство пешеходной зоны.

«В настоящее время подрядная организация произвела укладку стального футляра в изоляции, протаскивание рабочей трубы, устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев, устройство обмазочной изоляции колодцев, засыпка и демонтаж креплений на интервале канализации. Произведена разработка котлована под устройство ростверка, срубка бетона голов свай с сохранением арматуры», — уточнил Волков.

Он добавил, что по информации, полученной от дирекции дорожного строительства Московской области, завершить строительство пешеходного перехода планируется во II квартале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.